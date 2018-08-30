Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 13:50

Mersinli hakemler sezonu açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Mersin Şubesi, 2018-2019 futbol sezonunu törenle açtı.

Mersinli hakemler sezonu açtı

30 Ağustos 2018 13:50


Nevin Yanıt Atletizm Pisti Tesislerinde gerçekleştirilen açılış törenine, TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Kadir Tozlu, Mersin Şube Başkanı Alkan Altan, İl Hakem Kurulu Başkanı Hüdaverdi Savcı, yönetim kurulu üyeleri, saha komiserleri ve hakemler katıldı.


Törende konuşan TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı, Mersin’de genç bir hakem topluluğunun oluşmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, Mersin’in gelecekte genç hakemleriyle çok daha iyi yerlerde olacağını söyledi. Arıcı, yeni sezonda Mersinli hakem ve gözlemcilere başarı diledi.


Şube Başkanı Alkan Altan ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Dernek olarak bugüne kadar hep üyelerimizin yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.


MHK üyesi Kadir Tozlu, Mersin’deki dernek yönetiminin kente kazandırdıkları genç hakem kadrosu ile büyük bir başarı örneği sergilediklerini söyledi. Tozlu, Mersin’in genç hakemlerinin gelecekte üst liglerde görev alacağından şüphesi olmadığını belirtti.


İl Hakem Kurulu Başkanı Hüdaverdi Savcı’da konuşmasında, Mersin hakem camiasının, genç hakem kadrosu ile gelecek adına umut verdiği ortak görüşünde birleştiğini kaydetti.


Tören, plaket takdimi ve yapılan ilk antrenmanla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç