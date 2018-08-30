Mersinli hakemler sezonu açtı

Nevin Yanıt Atletizm Pisti Tesislerinde gerçekleştirilen açılış törenine, TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Kadir Tozlu, Mersin Şube Başkanı Alkan Altan, İl Hakem Kurulu Başkanı Hüdaverdi Savcı, yönetim kurulu üyeleri, saha komiserleri ve hakemler katıldı.

Törende konuşan TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı, Mersin’de genç bir hakem topluluğunun oluşmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, Mersin’in gelecekte genç hakemleriyle çok daha iyi yerlerde olacağını söyledi. Arıcı, yeni sezonda Mersinli hakem ve gözlemcilere başarı diledi.

Şube Başkanı Alkan Altan ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Dernek olarak bugüne kadar hep üyelerimizin yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.

MHK üyesi Kadir Tozlu, Mersin’deki dernek yönetiminin kente kazandırdıkları genç hakem kadrosu ile büyük bir başarı örneği sergilediklerini söyledi. Tozlu, Mersin’in genç hakemlerinin gelecekte üst liglerde görev alacağından şüphesi olmadığını belirtti.

İl Hakem Kurulu Başkanı Hüdaverdi Savcı’da konuşmasında, Mersin hakem camiasının, genç hakem kadrosu ile gelecek adına umut verdiği ortak görüşünde birleştiğini kaydetti.

Tören, plaket takdimi ve yapılan ilk antrenmanla sona erdi.