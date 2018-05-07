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07 Mayıs 2018 14:49

Mersinli lise öğrencisinin makale başarısı

Mersin’de Mahmut Arslan Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Nazlı Kaya , 4.

Mersinli lise öğrencisinin makale başarısı

07 Mayıs 2018 14:49

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda kaleme aldığı iki makalenin sunumunu yaparak kentin gururu oldu.


Bilimsel araştırma yöntemleri konusunda kendini geliştiren Ayşe Nazlı Kaya, ’Kurtuluş Savaşı’nda Mersin’ konulu 8 ay süren ve Fransız Meclis Tutanakları, dönemin Fransız gazeteleri, dönemin çağdaş Fransız yazarlarının makaleleri gibi ilk el kaynaklardan faydalanarak yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgileri yorumlayarak iki makale kaleme aldı.


Alanya’da düzenlenen 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na davet edilen Ayşe Nazlı Kaya, sempozyumda 514 akademisyen arasında bildiri sunan tek ortaöğretim öğrencisi oldu. Kaya, ’Mersin Kuvayı Milliye Teşkilatlanması ve İlk Defacto Tanınma’ ve ’Tarih Yazıcılığında Hatıratların Önemi: Karboğazı Baskını Yanılgıları’ isimli bildirilerini sundu. Kaya’nın makaleleri uluslararası hakemli dergilerde de yayınlanacak.




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