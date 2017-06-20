Mersinli öğrenci Avrupa Satranç Şampiyonu oldu

Karadağ Budva’da, 10-19 Haziran 2017 tarihleri arasında 23 farklı ülkeden 341 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona, oynanan son tur karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Türkiye Satranç Federasyonu olarak 44 sporcu ile Türkiye’nin temsil edildiği şampiyonada, Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencisi Bengü Sena Ayan, 17 yaş kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya ile ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da ülkemizi ve Mersin’i başarıyla temsil eden Ayan ile ailesini, çalışmalarda emeği geçen öğretmenleri ve Okul Müdürü İmran Bağdemir’i tebrik etti.