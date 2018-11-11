Mersinli şehidin baba evinde yas

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Mersin'deki baba evinde yas var.

Şırnak'ta Görmeç köyü kırsalında, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca gerçekleştirilen, 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda, Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Operasyonda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın şehadet haberi Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar'daki ailesine ulaştı. Acı haber, şehidin Mersin'in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi'nde oturan ailesine, Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü tarafından verildi. Şehit ailesini Mersin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bulut da ziyaret etti. Tek erkek evlatlarının şehadet haberi ile yıkılan baba Ayhan Doğan ile anne Halime Doğan gözyaşlarını tutamadı. Anne Doğan, oğlu ile operasyondan bir gün önce görüştüklerini belirterek, kendilerinden helallik istediğini belirtti.

Şehit için evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunarak, bütün askerler için dua edildi.

Aile ilçe protokolünden şehit için düzenlenecek cenaze töreninin Esenpınar'da yapılmasını istedi. Bunun üzerine protokol Esenpınar asri mezarlığında incelemelerde bulundu.

Şehit evine taziye için vatandaşlar adeta akın etti.