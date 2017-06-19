Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 19:52

Mersinli Şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in baba evi yasa büründü

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyünün kırsal bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in Mersin’in Akdeniz ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Mersinli Şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in baba evi yasa büründü

19 Haziran 2017 19:52


Jandarma, polis ve ambulanslarla aileye haber veren Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, acılarının paylaştı. Akdeniz ilçesinde Huzurkent Kulak Mahallesi Fevziçakmak Sokağı’ndaki evlerinde oğullarının şehit haberini alan anne Sultan ve baba Halil Bahşiş’in yakınları ve komşuları aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Şehit haberiyle sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.


1 yıllık uzman çavuş olan Ramazan Bahşiş’in şehit haberini alan yakınları ise baba evine akın etti. Şehidin baba evine ve sokağa Türk Bayrakları asıldı.


Bahşiş çiftinin 5 çocuğundan biri olan Şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in bekar olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Açık
    30°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:16
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :21:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!