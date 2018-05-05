35 yaşındaki Örtülü, 140 kilo vererek 90 kiloya inmeyi hedefliyor.

Mersin’de yaşayan 35 yaşındaki tır şoförü Cem Örtülü, 230’a ulaşan kilo sorununu spor ve diyetle çözemeyince tüp mide ameliyatıyla midesini küçültmeye karar verdi. Medical Park Tarsus Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erdal Cücük tarafından ameliyat edilen Örtülü, hedefinin 140 kilo vererek 90 kiloya inmek olduğunu söyledi.

"Zayıflayınca hayatım değişecek"

Kilo sorununu 20 yaşından bu yana yaşadığını belirten Örtülü, zayıflamak için ne zaman spor ve diyet yapsa, sonrasında daha fazla kilo aldığını söyledi. Kiloları yüzünden mesleğini yaparken sıkıntı yaşadığını, kullandığı tıra inip binmekte ve uyumakta zorlandığını anlatan Örtülü, “Son dönemlerde, mesleğim tehlikeye girmeye başlamıştı. Böyle giderse belki bir gün şoförlük yapamayacak hale gelecektim. Diğer yandan bir obezite hastası olarak sosyal hayata katılmakta da sıkıntı yaşıyorum. Her yere gidemiyorum, hemen yoruluyorum. Ayrıca kıyafet bulamıyorum. Zayıflayınca bunlardan kurtulacağım ve hayatım değişecek” dedi.

Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erdal Cücük de tüp mide ameliyatlarıyla ilgili bilgi verdi. Bu ameliyatlarla midenin yüzde 80-85’inin alındığını belirten Cücük, “Mide küçüldüğü için, kişi artık az yemek yiyerek doyuyor. Bu da fazla kilolarının gitmesini sağlıyor” diye konuştu. Cücük, bu ameliyatların laparoskopik olarak yapıldığını ve hastaların kısa sürede günlük hayata dönebildiğini, zayıfladıkça, kilo vermeye bağlı hastalıklardan büyük ölçüde kurtulduğunu kaydetti.