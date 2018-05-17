Mersinliler iftar sofrasında buluştu

Akdeniz ilçesi Ulu Cami Meydanı’nda düzenlenen iftar yemeğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz İlçe Müftüsü İsmail Gülşen, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Kocamaz, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla hem sohbet etti hem de vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini kutladı. Kurulan iftar sofralarında binlerce vatandaş dualar eşliğinde ezanın okunması ile beraber oruçlarını açtı. Yapılan Kuran-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile Ramazan ayının huzur ve bereketini aynı sofrada paylaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Grup Rahmet iftar öncesi ve sonrasında ilahilerini seslendirirken, semazenlerin gösterisi de vatandaşlara huzur dolu bir akşam yaşattı.

İftarın ardından konuşan Başkan Kocamaz, İsrail’in Kudüs’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, "Öncelikle Rabbim hepimizin oruçlarını kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. İnşallah bu Ramazan ve her Ramazan tutuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler insanlığın felahına vesile olur. Bugün dünyanın birçok yerinde insanlar mezalim altında inim inim inliyor. Dualarımızla inşallah bu mezalimlerin son bulması da gerçekleşir. Özellikle 2 gündür Kudüs ve çevresinde Müslümanlara yapılan o zulüm, o katliam kesinlikle insanım diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği olaylardır. Mini mini yavruların biber gazıyla zehirlenmesi, küçücük çocukların kurşuna dizilmesi, 60 küsur insanın hayatını kaybetmesi bir insanlık dramıdır, bir insanlık suçudur. Elbette dünyada emperyalist güçlerin desteklediği İsrail, belki kısa sürede hak ettiği karşılığı bulamayabilir. Ama biz inanıyoruz ki Rabbim’in adaleti her şeyin üstündedir. İnşallah bu zalimliği, bu zulmü yapanlar hak ettiği cezaya bu dünyada olmazsa, indallahta mutlaka çarptırılacaktır” dedi.

Mersinlilerle birlikte orucunu açmaktan dolayı büyük huzur duyduğunu dile getiren Kocamaz, “Ben Mersinimizde sizlerle beraber böyle güzel sofralarda buluşuyor olmaktan, gönüllerimizi, ellerimizi birleştiriyor olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Aramıza sokulmak istenen fitne ve fesatçılara fırsat vermesin. Birbirimizi sevmede, saymada inşallah bu sofralar bir vesile olsun. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. İftarlarınız ve oruçlarınız kabul olsun” şeklinde konuştu.

İftar programının ardından Atatürk Parkı’nda kurulan Feshane alanını ziyaret eden Mersinliler, birbirinden renkli aktivitelerin yer aldığı alanda aileleri ile birlikte keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı. Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinliklerin ilk gününde Mersinliler, iftardan sahura kadar farklı etkinliklerle dolu dolu bir akşam yaşadı. Feshane evlerinde çocuklar için oluşturulan oyun alanlarında minikler doyasıya eğlendi.