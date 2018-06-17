Mersinliler sahil bandında yaz akşamlarının tadını çıkarıyor

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 375 kilometrelik sahil şeridinde başlatılan dönüşüm çalışmalarıyla sahiller, standardı yüksek, modern ve nezih hale getirilirken, vatandaşlar da oluşturulan yeni sosyal alanlara akın ediyor.

Yapılan çalışmalarla adeta yeni bir kimlik kazanan Mersin sahillerinde vatandaşlar, günün her saatinde kesintisiz aktivitelerle buluşuyor.

“Artık saat kaç olursa olsun gönül rahatlığıyla sahilde yürüyebiliyoruz”

Yenilenen Mersin sahillerinden son derece memnun olduklarını ve kadın olarak rahatça sahile gelip yürüyüş yapabildiklerini ifade eden Halenur Paksoy, “Buraları son zamanlarda çok beğenmeye başladım. Yeni ışıklandırmalar yapıldı. Önceden buralar hem karanlıktı hem de pek tekin değildi. Sahilde arkadaşlarımla yürürken epey zorlanıyorduk. Ama son zamanlarda yeni ışıklandırmalar ve işletmeler yapıldı. Artık saat kaç olursa olsun gönül rahatlığıyla çıkıp yürüyebiliyoruz. Çok güzel oldu. Gayet memnunuz. Belediyemize her şey için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sahil cıvıl cıvıl hale geldi”

Mersin sahillerinin yeni projelerle daha güvenli bir yer haline geldiğini belirten Aydan Arı, “Ben bir yıldır sahile inmiyordum. Sahilin yeni hali daha güzel oldu. Eskiden burada başıboş köpekler falan dolaşıyordu ve bazı insanlar bankları söküyorlardı. Sahiller şimdi daha güvenli ve cıvıl cıvıl hale geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sahip olduğu doğal güzelliklere projeleri ile yeni güzellikler ekleyerek Mersin’in potansiyelini yükselten Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sahil düzenleme çalışmalarından vatandaşlar oldukça memnun. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin aralıksız olarak sürdürdüğü çalışmalar tamamlandığında, Mersin’in sahil şeridinin en güzel şekilde kullanımı sağlanmış olacak.