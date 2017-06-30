Mersinliler Viranşehir sahiline akın ediyor

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in en rağbet gören bölgelerinden olan Viranşehir sahili, her yaz mevsiminde olduğu gibi bu yaz mevsiminde de renkli ve canlı görüntülere sahne oluyor. Yaz dönemi hazırlıklarını ilçenin her bölgesinde aralıksız sürdüren Mezitli Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve nezih bir ortamda tatil yapmalarını sağlamak amacıyla Viranşehir sahilinde de çeşitli çalışmalar başlattı. Belediye yetkilileri, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde gezintilerini sürdürmek amacıyla yaz dönemlerinde uygulanan sahil yolunu, 18.00 ile gece 01.00 saatleri arası araç trafiğine kapattı. Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından özel bir ekip ise sahil yolunu düzenli bir şekilde denetliyor. Ekipler, vatandaşları rahatsız eden, görüntülü ve gürültü kirliliği oluşturan, halk sağlığını tehdit eden iş yerleri ve seyyar esnafları da uyarıyor. Ayrıca geçen sene başlatılan ‘Çevreyi Kirletme Yasası’ gereğince uygulanarak, çevre temizliğine önem vermeyen vatandaşlara cezai işlem yapılıyor. Belediye tarafından yapılan ışıklandırma sistemi ve Kerim Afşar Parkı’nda bulunan ‘Güneş, Kadın ve Özgürlük’ anıtı da çevreye eşsiz bir güzellik sunuyor. Öte yandan sokak müzisyenleri de bölgeye gelen vatandaşlara konser tadında şarkılarını söyleyerek, ortamı şenlendiriyor.

"Yeni baştan inşa ettik"

Viranşehir sahilinin Mersin’in kalbi haline geldiğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Viranşehir sahili benim için çok önemli ve özel bir bölge. Göreve geldiğimiz günden beri Viranşehir sahili için yapmış olduğumuz düzenlemeler sayesinde adeta bu bölgeyi yeni baştan inşa ettik. Bölgeyi renkli yol ve kaldırımlar yaparak, halkımızın kullanımına sunduk. Bununla da kalmayıp Kerim Afşar Parkı’nı açtık. Bu bölgede kamuoyu yoklaması yaparak, vatandaşların yüzde 91.12’lik oyu ile yolu belirli saatlerde araç trafiğine kapattık. Dünya da eşi benzeri olmayan bu sahilimize ışıklandırma sistemi yaparak, tüm renkleri bir arada topladık. Gençlerimiz akşam saatlerin müzik aletleriyle şarkılar söylüyorlar. Yetişkinler sevdikleriyle birlikte huzurlu ve keyifli bir şekilde zamanını geçiriyor. Vatandaşlarımızı çevre kirliliğine karşı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Ortak kullanım alanlarımıza sahip çıkmalı, korumalıyız" dedi.