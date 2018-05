Mersinliler Zara ile coştu

Yağmurlu havaya rağmen Atatürk Parkı’nı dolduran yüzlerce Mersinli, Zara’nın seslendirdiği parçaları hep bir ağızdan söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 5. Ramazan etkinlikleri kapsamında Ramazan ayının ilk gününden itibaren verilmeye başlanan konserler hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayının 15’inci gününde, konser alanını dolduran Mersinlilerle birlikte türkülerini okuyan sanatçı Zara, Ramazan’ın coşkusunu Mersinlilere doyasıya yaşattı. Zara, ‘Ah Yalan Dünya’, ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Gönül Dağı’, ‘Leylim Ley’, ‘Dilenci’, ‘Fesupanallah’, ‘Kaç Kadeh Kırıldı?’, ‘Hangimiz Sevmedik?’, ‘İsyan’, ‘Ben Yoruldum Hayat’, ‘Mesele’ ve ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’ gibi birbirinden güzel parçaları Mersinliler için söyledi. ‘Hayatı Tespih Yapmışım’, ‘Fidayda’, ‘Eşarbını Yan Bağlama’, ‘Bu Sevdalar Boşuna’, ‘Ankara’nın Bağları’ gibi hareketli parçalar ile de Mersinlileri eğlendiren ve coşturan Zara, konserini ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ isimli şarkı ile sona erdirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, gecenin sonunda ara’ya çiçek takdiminde bulunarak, “Her akşam tekrar edeceğiz. Hayatımızın her anında da tekrar edeceğiz. Mersin’e kalite yakışır. İşte kaliteyi gördünüz. Ramazan’ınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikleriniz daim olsun. Ancak her güzel şeyin, her kaliteli işin arkasında bir emek var. Bizi bu akşam Zara hanımefendiyle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a büyük bir alkış almak istiyorum. Alkışlarınız daim olsun, yüreğiniz güzelliklerle dolsun” dedi.

Zara ise "Şunu söyleyeceğim gerçekten, ben kendime sevgili diye sizi seçtim. Hepiniz benim sevgilimsiniz, canımsınız. Hepinize teker teker sımsıkı sarılıyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Diliyoruz ki bu güzel günlerin yüzü suyu hürmetine insanların nefsine dur dediği bu güzel günlerin yüzüm suyu hürmetine bütün dünyaya barış enerjisi yayılsın. Sizden başladın bu güzellik inşallah. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz, biz sizinle buluşmayalı hasretinizle yandık tutuştuk” şeklinde konuştu.