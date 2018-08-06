MESKİ Genel Müdürlüğü, kentin altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Çilek Mahallesi Güney İlkokulu ve çevresinde yağmursuyu hattının olmaması ve yağışlı havalarda öğrencilerin ulaşım güvenliği açısından sorun teşkil etmesi nedeniyle MESKİ tarafından başlatılan çalışmalarda, gerekli boru döşeme ve kanalizasyon hattı deplasesi ile menfez imalatı ve yağmur suyu ızgaraları döşendi.

Ayrıca Çilek Mahallesi’nde bulunan Tırmıl Sanayi Sitesine yağışlı havalarda yüksek rakımlı alanlardan gelen yağmur sularını engellemek amacıyla Civanyaylağı Mahalle’sinde prefabrik kutu menfez çalışması gerçekleştirildi.

Akdeniz ilçesinde yürütülen diğer bir yağmur suyu çalışmasında ise Sanayi Sitesi’nin biriken yağmur sularının hızlı deşarj edilmesi adına gerekli çalışmalar yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin’in 13 ilçesindeki altyapı sıkıntılarını bir bir ortadan kaldırarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, alt yapıda eksiklikleri gidermek adına önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kocamaz, “Mersin’i altyapıda sorunsuz bir şehir haline getirmek için il genelinde ekiplerimiz aralıksız çalışmakta ve sorunları çözüme kavuşturmaya devam etmektedir. Kış aylarında yağan yağmurla birlikte özellikle Çilek Mahallesi’nde bulunan Şehit Recep Aslan Okulu, Güney Ortaokulu ile Akdeniz Ortaokulu’nun sular altında kalmasının önüne geçildi. Öğrencilerimizin eğitiminde yağmur suyu sorunu nedeniyle yaşadığı problemleri tamamen çözdük. Arabaların dahi yoldan geçmede yaşadığı zorluklar son buldu. Özellikle şehir merkezinde yerleşimin artmasıyla yetersiz gelen altyapı sistemlerinde yenileme ve yeni hat yapım çalışmalarımız da devam edecektir" dedi.

Kocamaz, bunu yanında Tırmıl Sanayi Sitesi ve Sanayi Sitesinin özellikle kış aylarında yağmur sularını tahliye etmesinin sağlandığını ve oluşabilecek göllenmelerin önüne geçildiği de belirterek, sanayici esnaf ve vatandaşların yağmur suyu çilesine son verecek önemli bir hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi.