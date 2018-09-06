Yenişehir İlçesi’ne bağlı Limonluk, Çiftlikköy, 50. yıl, Fuat Morel, Toroslar ilçesine bağlı Mustafa Kemal, Portakal, Tozkoparan, Değnek, Yalınayak ve Arpaçsakarlar ile Mezitli ilçesine bağlı Merkez, Eski Mezitli, Kuyuluk ve Akdeniz mahallerinin muhtelif sokak ve caddelerinde kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları devam ediyor. Bu mahallelerde çeşitli çaplarda 7 bin 805 metre kanalizasyon şebeke hattı ile bu hatlara bağlantısı, 149 adet parsel bacası ve 835 metre abone yolu bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.