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06 Eylül 2018 10:34

MESKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projeler kapsamında, merkez ilçeler Yenişehir, Toroslar ve Mezitli’de kanalizasyon çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

MESKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

06 Eylül 2018 10:34


Yenişehir İlçesi’ne bağlı Limonluk, Çiftlikköy, 50. yıl, Fuat Morel, Toroslar ilçesine bağlı Mustafa Kemal, Portakal, Tozkoparan, Değnek, Yalınayak ve Arpaçsakarlar ile Mezitli ilçesine bağlı Merkez, Eski Mezitli, Kuyuluk ve Akdeniz mahallerinin muhtelif sokak ve caddelerinde kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları devam ediyor. Bu mahallelerde çeşitli çaplarda 7 bin 805 metre kanalizasyon şebeke hattı ile bu hatlara bağlantısı, 149 adet parsel bacası ve 835 metre abone yolu bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.




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