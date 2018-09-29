MESKİ aracı kaza yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MESKİ) ait araç, Anamur ilçesinde onarım çalışması yaptığı sırada yumuşak zeminin çökmesi sonucu çamura saplandı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde su borusunun patladığı ihbarı üzerine bölgeye giden MESKİ ekipleri, aracı patlayan su borusunun yakınına park etti. Bu sırada ekipler su borusunu onarmak için çalışırken, aracın ön kısmının altındaki zeminin çöktü. Sol ön tarafı çamura saplanan aracın arka kısmı ise 2 metre havaya kalktı.

Kazada yaralanan olmazken, MESKİ aracı, iş makinası yardımıyla saplanan yoldan çıkarıldı. Ekipler daha sonra patlayan su borusunu onardı.