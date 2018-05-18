Çeşitli ülkelerden gelen 7 değerlendirme ekibi, 5 gün boyunca 30’un üzerinde mülakat gerçekleştirirken, tesis incelemeleri ve Mut Şube Müdürlüğünde saha ziyareti yaptı. Yapılan değerlendirmelerin geri bildiriminin MESKİ’ye Temmuz ayında EFQM jürisi tarafından yapılacağı bildirildi. Nihai sonucun ise Ekim ayında Viyana’da gerçekleşecek olan EFQM Forumu’nda açıklanacağı kaydedildi.

"Mersin’de 4 yılda mükemmellik büyük ödülüne yaklaştık"

Toplantıda konuşan Kocamaz, "Tarsus’ta 10 yılda geldiğimiz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’ne Mersin’de 4 yılda ve bu kadar geniş bir alanda yaklaştığımızı söyleyebilirim. Biz çok hızlı bir şekilde dönen dünyada merkez kaç kuvvetine karşı ayakta durmaya çalışıyoruz. Eğer düşmeden ayakta durup, dünya ile beraber dönmeye devam edersek, kurumlarımız gelecekte çok daha rahat edecek. Ama bunun yanında dediğim gibi belli bir mesafe kat ettik ama kat edecek daha çok mesafemiz var. Jan Bey’in burada bize gösterdiği resim, arkadaşlarımızın kendilerini daha iyi görmelerini sağlayacak ve bu görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda da yeni gelişmeleri arkadaşlarımız el birliğiyle yapacak" dedi.

"Yurt dışından örnekler ile Büyükşehir kıyaslanmalı"

Yurt dışından örnekler ile Büyükşehir Belediyesi’nin kıyaslanmasının çok önemli olduğunu belirten Kocamaz, "Jan beyin bize önerdiği yurt dışından benzer örneklerle kendinizi kıyaslayın konusu benim için de önemli. Biz bunu daha önce Tarsus’ta Berlin Su İdaresi ile gerçekleştirmiştik. Bu konuda aynen kardeş şehirlerde olduğu gibi, kardeş kurumlar açısından belli partnerler bularak bu çalışmalar kendimizi ölçme açısından değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından, 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen vizyonu, müşteri ve kalite odaklı politikaları, temel değerleri ve kurumsal gelişime yönelik ana amaçları doğrultusunda 2014 yılında başladığı Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli Kalite yolculuğunu başlatıldığı bildirildi.