MESKİ çalışanları sağlık taramasından geçti

MESKİ çalışanlarının karaciğer, böbrek ve kan değerlerine ilişkin kan tetkikleri, işitme düzeyinin tespiti için odyometri testi, solunumu değerlendirmek için ise solunum fonksiyon testi ve akciğer filmi çekimleri tamamlandı.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 11-24 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılan Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm ilçelerimiz dahil olmak üzere, hizmet birimlerimizde bulunan yaklaşık bin 700 mevcutlu MESKİ çalışanlarımızın sağlığını korumak, mesleki sağlık sorunlarına karşı erken teşhis ve tedavide bulunmak amaçlanmaktadır. Tüm MESKİ yerleşkelerini kapsayacak şekilde belirli noktalarda yürütülen taramalarla MESKİ Personel A.Ş. işçilerinin değerlendirilmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışının yükseltilmesi hedeflenmektedir" denildi.