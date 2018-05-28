Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde, Teftiş Kurulu Başkan Vekili ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından sertifikalı etik eğitimcisi Hakan Yıldız tarafından gerçekleştirilen eğitimde, ’Kamu etiği altyapısı, etik yapısı, kamu görevlileri etik kurulu kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, kamu görevlileri etik kurulunun görev ve yetkileri, kamu görevlileri etik Davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik ve etik ile ilgili başlıca yasal düzenlemeler’ konularında bilgi verildi.

26 Nisan tarihinde Tarsus Belediyesi Meclis Salonu’nda, Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü çalışanları ile başlayan hizmet içi eğitimler, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Mut şube müdürlüklerinin ardından merkez ilçelerde çalışanlara yönelik Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezindeki eğitimle sona erdi.