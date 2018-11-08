MESKİ çalışanlarından kan bağışı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nde çalışan yönetici ve personel, sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu.

MESKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, MESKİ Teknik Hizmetler birimine "kan bağışı" çadırı kuruldu. Kan bağışı yapan personelin ön kan testleri ile tansiyon ölçümlerinin ardından kan bağışları alındı. Ardından personeller sırayla kan bağışı yaptı.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Kızılay'ın kan bağış kampanyasına katıldık. Kan bağışı zorunlu bir şey olmasa da vatandaşlık görevi ve insan sağlığı açısından çok önem arz etmektedir. Kan bağışı toplumsal bir sorumluluktur. Gönüllülük esasına bağlı olarak, kan bağışında bulunan çalışanlarımızın bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun da kan bağışı konusunda duyarlılık bekliyoruz" denildi.