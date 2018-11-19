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MESKİ, çevre yönetim sistemi belgesi denetimini başarı ile gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE EN ISO 14001 çevre yönetim 1.

gözetim tetkiki gerçekleştirildi.


MESKİ Genel Müdürlüğü'nde, 2017 yılı içerisinde TSE EN ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurularak, belgelendirilmişti. 31 Ekim ile 2 Kasım 2018 tarihleri arasında TSE EN ISO 14001 çevre yönetim sistemi 1. gözetim tetkiki gerçekleştirilirken, herhangi bir uygunsuzluk olmadan tamamlandı.


MESKİ, Türkiye genelinde tüm birimler kapsamında TSE EN ISO 14001 çevre yönetim sistemine sahip tek su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğünün de sahibi oldu.

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