MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öneri sisteminin vatandaşlar ile çalışanların görüş ve önerilerini öğrenmek, yeni hizmetler geliştirmek, kurum içindeki süreçleri ve uygulamaları iyileştirme amacıyla yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda görüş ve önerilerini paylaşan vatandaşlar ve personeller için MESKİ hizmet noktalarına ’İstek/Öneri Kutuları’ ile ’İstek/Öneri Formları’ konulduğu kaydedildi. Tüm önerilerin aylık olarak MESKİ tarafından değerlendirileceği ve uygulanabilecek olan önerilerin hizmet kalitesinin artıracağı belirtildi.