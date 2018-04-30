Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 14:46

MESKİ ’Dinamik Öneri Ekibi’ ile vatandaşların fikrini alıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ’Öneri Gelmiyorsa Sen Öneriye Git’ sloganıyla, ’Dinamik Öneri Ekibi’ ile birlikte, vatandaş ve çalışanlarının önerilerini alıyor.

MESKİ ’Dinamik Öneri Ekibi’ ile vatandaşların fikrini alıyor

30 Nisan 2018 14:46


MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öneri sisteminin vatandaşlar ile çalışanların görüş ve önerilerini öğrenmek, yeni hizmetler geliştirmek, kurum içindeki süreçleri ve uygulamaları iyileştirme amacıyla yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda görüş ve önerilerini paylaşan vatandaşlar ve personeller için MESKİ hizmet noktalarına ’İstek/Öneri Kutuları’ ile ’İstek/Öneri Formları’ konulduğu kaydedildi. Tüm önerilerin aylık olarak MESKİ tarafından değerlendirileceği ve uygulanabilecek olan önerilerin hizmet kalitesinin artıracağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç