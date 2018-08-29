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29 Ağustos 2018 11:07

MESKİ Ergenekon Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Ergenekon mahallesi yeni yerleşim alanına kanalizasyon sorununa yönelik birinci etap kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

MESKİ Ergenekon Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu çözdü

29 Ağustos 2018 11:07


MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin’in 13 ilçesindeki mahallelerin altyapı ihtiyaçlarına hızla cevap veriyor. Ergenekon Mahallesi yeni yerleşim binaların kanalizasyon şebeke hattı ihtiyacını gidermek için yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 5 bin 601 metre kanalizasyon hattı döşenirken, muayene ve parsel bacalarının yapımı tamamlandı.



"Öncelik sırasına göre çalışmalar sürdürülüyor"


Ergenekon Mahallesinde yeni yapılaşmanın yer aldığı bölgeye kanalizasyon hizmetini kazandırarak çevre ve toplum sağlığını korumayı hedeflediklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz,"Bizler Mersin’in alt yapı sorunlarını biliyoruz. Bu sorunların çözümü noktasında öncelik sırasına göre çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Ergenekon Mahallesinin Birimci etap kanalizasyon çalışmaları kapsamında; yeni yapılan konutların kanalizasyon ihtiyaçlarını gidermek için yürüttüğümüz kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda 2. etap kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmalarına da başlayacağız" dedi.



"Kanalizasyon sorunumuz kalmadı"


MESKİ sayesinde artık kanalizasyon sıkıntısı çekmeyeceklerini söyleyen Ergenekon Mahalle Muhtarı Yunus Anacık "Mahallemizin Konak semti diye bilinen kısmında yaklaşık üç bin insanımız yaşıyor. Bu bölgenin daha önce kanalizasyon hattı yoktu. Yaptığımız müracaatlar sonucu kısa bir sürede MESKİ tarafından kanalizasyon hattı yapılarak vatandaşlarımızın kanalizasyon sorunu çözülmüştür" ifadelerini kullandı.




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