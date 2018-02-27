Bozyazı’daki hizmet binasının tamamlanmasının ardından Gülnar Teknik Birimler binasının inşaatına tüm hızıyla devam ediliyor.

MESKİ’den yapılan açıklamada, Gülnar Şube Müdürlüğüne ait stok malzemelerinin yeterli alanı olmadığı için farklı alanlarda depolandığı hatırlatıldı. Bu durumun işletme açısından zaman ve iş gücü kaybına sebep olduğu ve hizmet kalitesini düşürdüğü kaydedildi. Bu nedenle MESKİ Genel Müdürlüğünce, Gülnar Şube Müdürlüğünün kanalizasyon ve içmesuyu malzemeleri için bir ambar ile altyapı çalışmalarında kullanılması gereken stabilize, by-pass, kırmataş, dolgu malzemeleri için açık stok alanları ihtiyaçlarının giderileceği teknik hizmetler binasının yapımına başlandığı bildirildi.

Gülnar’da yaklaşık 13 bin 291 metrekarelik alanda yapılacak Teknik Birimler Yerleşkesinde, Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan makine ikmal, otopark, depo, arşiv ve teknik hizmet birimlerinin kullanabileceği hizmet binaları yer alacak. 2018 yılı sonunda bitirilerek hizmete girmesi planlanan MESKİ Gülnar Teknik Hizmetler Binası sayesinde, daha hızlı hizmet sunulması sağlanmış olacak.