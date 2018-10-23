MESKİ içme suyu şebeke hatlarını yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nin içmesuyu şebeke hatları yenileme çalışmaları tamamlandı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kentin 13 ilçesinde tüm mahallelere kaliteli içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mersin genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nin içmesuyu altyapısı tamamen yenilendi. Mahallenin içmesuyu şebeke hatlarının yenilenmesi çalışmalarında muhtelif çaplarda 45 kilometre yeni içmesuyu şebekesi döşendi. Ayrıca, herhangi bir yangın olayında yangına daha hızlı müdahale edilebilmesi için mahallenin çeşitli noktalarındaki yangın hidrantları ile vana imalatları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 235 abonenin şebeke bağlantısı da gerçekleştirildi.