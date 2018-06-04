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04 Haziran 2018 10:41

MESKİ içmesuyu çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke İlçesi Çamlıca (Çaltı) ve Pelitpınarı mahallelerinin içmesuyu sorununu çözüyor.

MESKİ içmesuyu çalışmalarına devam ediyor

04 Haziran 2018 10:41


MESKİ’ye bağlı ekipler, Silifke ilçesi Çamlıca (Çaltı) ve Pelitpınarı mahallelerinde, mevcut sondaj kuyusu dalgıç pompa montajı, bir terfi binası, 50 metreküplük depo, bu depodan Pelitpınarı Mahallesi mevcut şebekesine bağlantı hattı, depo ile terfi merkezi arasına isale hattı, gibi çalışmaları hızla devam ettiriyor. Bu kapsamda, sondaj kuyusundan alınan içme suyu terfi hattı ile birlikte Pelitpınarı Mahallesinde yapımı tamamlanan 50 metreküplük depoya bağlantı çalışmalarının sona erdiği bildirildi.


MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Silifke Çamlıca (Çaltı) Mahallesi içmesuyunu mahalle içerisinde bulunan sondaj kuyularından karşılamaktadır. Yaz aylarında sondaj kuyularının veriminin azalmasından dolayı mahalleye yeterli su verilememekte ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin sondaj kuyusundan su verilmek zorunda kalınmaktadır. Silifke İlçesi Çamlıca (Çaltı) ve Pelitpınarı mahalleleri içme suyu sorunlarının çözümü için, Pelitpınarı Mahallesi Çoğalanı semtinde debisi Q=12 lt/sn olan sondaj kuyusundan elde edilen içme suyunun Mahallelerde bulunan mevcut içme suyu depolarına aktarılması ve içme suyu hattının devreye alınması ile birlikte Pelitpınarı ve Çamlıca (Çaltı) Mahallerinin içme suyu sorunu tamamen ortadan kalkacaktır" ifadeleri kullanıldı.




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