Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı MESKİ ekipleri, kentin her noktasındaki su sorunun çözmeye devam ediyor. Mut’un Aydınoğlu Mahallesi?nin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için MESKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 7 bin 737 metre içmesuyu şebeke hattı yenilenerek su kayıplarının önüne geçildi ve içmesuyunun düzenli dağılımı sağlandı. Ayrıca mevcut 75 metreküplük deponun bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Aydınoğlu Mahalle Azası İbrahim Özkan, "Yapılan yenileme çalışmaları sayesinde, yıllardır çektiğimiz içmesuyu çilesi ortadan kalktı. İçmesuyu şebekemizde meydana gelen arızaları nedeniyle MESKİ ekipleri günde beş kez arıza onarımına gelirlerdi. Artık bu sorunlarımız tarih oldu. Yenilenen içmesuyu şebekesi sayesinde suyumuz arttı. Şuan vatandaşlarımız oldukça memnun. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz ve MESKİ yetkililerinin hepsinden Allah razı olsun" dedi.