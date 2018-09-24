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MESKİ içmesuyu yatırımlarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi’nde, sağlıklı ve kesintisiz su temini için yürütülen içmesuyu çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi'nde, sağlıklı ve kesintisiz su temini için yürütülen içmesuyu çalışmalarını sürdürüyor.


MESKİ Genel Müdürlüğü, içmesuyu sorunu yaşayan mahallelerde sorunları yerinde tespit ettikten sonra gerçekleştirdiği içmesuyu projeleri ile birlikte mahallerinin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi'nde çalışma yürüten ekipler, 2 bin 290 metre terfi hattı, bin 650 metre isale hattı, 2 bin 60 metre şebeke olmak üzere 6 bin metre içmesuyu şebeke hattı döşeyecek. Çalışmalar tamamlandığında Kaklıtaş-Belen grubu içme suyu hattında su miktarı artırılırken, Pirömerli Mahallesi'nin su sorunu çözüme kavuşmuş olacak.

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