MESKİ içmesuyu yatırımlarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesi Dağpazarı Mahallesi'nde içmesuyu şebekesine yönelik olarak başlattığı yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

MESKİ ekipleri, Mut ilçesindeki Dağpazarı Mahallesi'nin içmesuyu problemini çözmek için isale hattı ve içmesuyu şebeke hatlarını yenileyecek. Muhtelif çaplarda 21 bin 958 metre içmesuyu isale ve şebeke hattı döşeyerek, mahallenin içmesuyu sorunu tamamen çözülecek.

Dağpazarı Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, mahallelerin içmesuyu temini sağlayan isale hattının 90 yıllık olduğunu belirterek, hattın eski olması nedeniyle içmesuyu sorunu yaşadıklarını söyledi. Demir, "Mahallemiz Mersin'e 215 kilometre, Mut ilçesine 35 kilometre uzaklıktadır. Toros dağlarının en uzak mahallelerinin bir tanesidir. MESKİ, içmesuyu çalışmaları ile mahallemizin isale hattı ve içmesuyu şebeke hattını tamamen yenileyecektir" dedi.