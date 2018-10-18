MESKİ ızgara ve kanal temizlik çalışmalarını sürdürüyor

MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon şebeke, yağmur suyu şebeke hatlarını özel arıtma sistemli kombine kanal temizleme aracı ile temizlerken, tıkalı olan noktaları tespit ederek sorunu ortadan kaldırıyor. Kış aylarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması, yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması adına çalışmalara devam eden MESKİ ekipleri, yağmur suyu ızgaralarının temizliğini de titizlikle yürütüyor. Tıkalı noktalar belirlenirken, kanal temizliğinde özel olarak kullanılan kombine araçlarıyla alt yapı sistemlerinin temizliği sağlanıyor. 2018 yılının ilk dokuz ayında, tüm ilçelerde 43 bin 750 adet muayene baca temizliği, 9 adet terfi istasyonunda bakım onarım hizmeti yapılırken, 10 bin 760 adet yağmursuyu ızgara temizliği çalışması yapıldı.