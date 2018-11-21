MESKİ kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nin kanalizasyon sorununu, maliyeti 1 milyon 641 bin 560 TL'yi bulan 4.8 kilometrelik kanalizasyon hattı ile çözüme kavuşturuyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin genelinde alt yapı hatları çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirterek, "Mersin'in her bölgesindeki altyapı ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. En uzak mahallesinden şehir merkezine kadar Mersin'imizin hak ettiği kaliteli hizmeti ulaştırmak için kararlılıkla üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Kentimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kalkıncaya kadar da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Karaisalı Mahallesi'nin kanalizasyon sorunu ortadan kalkacak"

MESKİ'nin Karaisalı Mahallesi'nin kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracağını ifade eden Kocamaz, "Karaisalı Mahallesi'nde başlatmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda toplam maliyeti 1 milyon 641 bin 560 TL olan muhtelif çaplarda 4 bin 458 metre kanalizasyon şebeke hattı, 116 adet muayene bacası, 2 bin 40 metre parsel bağlantısı, 340 adet prefabrik parsel bacası, 1 adet paket terfi istasyonu ve 206 metre terfi hattı yapımı gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

"Çalışmalar şubat ayına kadar tamamlanacak"

Çalışmaların 2019 yılı Şubat ayında tamamlanacağını kaydeden Kocamaz, "Bölgeden toplanacak atıksuların tamamı, yerleşimin güneydoğusundaki mevcut kanalizasyon bacasına bağlanacaktır. Mevcut hat ile atık suların Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletimi sağlanacaktır. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.