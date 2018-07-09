Edinilen bilgiye göre, Aladağ Mahallesi içme suyu, mahalle içerisinde bulunan kaynaktan bir kısım terfili, bir kısım da cazibeli olarak karşılanıyordu. Yaz aylarında mahallenin yaylalık olarak kullanılması ve kaynakta debinin azalması nedeniyle içme suyu bölgelere dönüşümlü olarak veriliyordu. Mahallenin içme suyuna kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 litre/saniye verimli İncirlipınar kaynağından 40 metre uzunluğunda drenaj yapılarak kaptaja alındı. Kaptajdan alınan su bin 392 metre isale hattı birlikte isale edilerek yapılan biriktirme deposu ve terfi merkezi vasıtasıyla bin 924 metre terfi hattı ile mevcut içme suyu tesisine iletimi sağlandı. Ayrıca terfi merkezlerine enerji nakil hattı ve trafo tesisi yapımını gerçekleştirdi. Tamamlanan çalışmalarının ardından Aladağ Mahallesinde içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

Aladağ Mahalle Muhtarı Ahmet Ertunç yaz aylarında nüfuslarının 2 bin kişiye ulaştığını ve sularının yetmediğini söyledi. Eskiden 3 güne bir dönüşümlü olarak suyun aktığını kaydeden Ertunç, "MESKİ’nin içme suyu projesi ile birlikte içme suyu sorunumuz sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz su sorunumuzu çözerek bizleri mutlu etti. Her şey unutulur ama yapılan içme suyu yatırımı unutulmaz. En büyük ödüllerden biri olan suyu mahallemize kazandırdı. Yapılan hizmetler inkar edilemez. Başkanımız Burhanettin Kocamaz ve MESKİ yetkililerine mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Susuz mahalle bırakmamak için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Kocamaz ise kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlama konusunda büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Kocamaz, “Mersin genelinde su sorunu bırakmamak için büyük gayretlerimiz var. Bizler, bugüne kadar hizmette mağdur olan mahallelerimize öncelik tanıyoruz. Susuz ve asfaltsız köy bırakmayacağız dedik. Bu hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hizmet yağmurumuz ara vermeden devam ediyor. Biz Mersin’i doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir bütün olarak düşünüyoruz Nerede bir eksiklik varsa oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Yaşamın ana kaynağı olan su ihtiyacından Mersinimizin en ücra noktaya kadar herkesin eşit şekilde yararlanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.