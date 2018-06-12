MESKİ, Cengiz Topel Caddesinde, yağışlı zamanlarda oluşan olumsuz koşulların engellenmesi için, bin 200 milimetre çapında 855 metre betonarme boru döşedi. Muhtelif yerlere de ızgara koyan MESKİ ekipleri, yağmursuyu hattı ile toplanacak suların Mezitli sahilindeki denize deşarj edilmesini sağladı. Döşenen yağmursuyu hattı sayesinde yağmursuyu sorununa kalıcı çözüm üretildiği kaydedildi.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde başlayan yağmursuyu hattı döşeme çalışmasının tamamlanması ile Mersin genelinde hayata geçirdiğimiz projelerimizle vatandaşlarımızın yıllardır yaşadıkları yağmursuyu sorunlarına son verdik. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin modern bir alt yapıya kavuşması ve şehrimizdeki mevcut yağmursuyu ağımızı genişletmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."