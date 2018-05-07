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07 Mayıs 2018 11:38

MESKİ müşteri iletişim merkezleri sistemi belgelendirme tetkiki tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaş ve paydaş şikayetlerini daha etkin yönetmek, beklentileri karşılama oranını artırmak amacıyla TS EN ISO 18295-1 ve TS EN ISO 18295-2 müşteri iletişim merkezleri belgelendirme sürecinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki tamamlandı.

MESKİ müşteri iletişim merkezleri sistemi belgelendirme tetkiki tamamlandı

07 Mayıs 2018 11:38


MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, TS EN ISO 18295-1 müşteri iletişim merkezleri için ve TS EN ISO 18295-2 müşteri iletişim merkezlerini kullanan işverenler için müşteri iletişim merkezleri standartları, müşteri beklentilerini karşılamak, müşterilere doğru, hızlı, güvenilir, müşteri odaklı bir hizmet verebilmek, müşteri iletişim kalitesinde iyileşme sağlamak, iletişimde yaşanan sorunları gidermek amacı ile hazırlanmış yönetim sistemi standartları çerçevesinde Alo 185 çağrı merkezi, TSE yetkilileri tarafından incelendi. Yapılan inceme sonucunda müşteri iletişim merkezleri belgelendirme tetkiki başarıyla tamamladı.




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