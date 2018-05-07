MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, TS EN ISO 18295-1 müşteri iletişim merkezleri için ve TS EN ISO 18295-2 müşteri iletişim merkezlerini kullanan işverenler için müşteri iletişim merkezleri standartları, müşteri beklentilerini karşılamak, müşterilere doğru, hızlı, güvenilir, müşteri odaklı bir hizmet verebilmek, müşteri iletişim kalitesinde iyileşme sağlamak, iletişimde yaşanan sorunları gidermek amacı ile hazırlanmış yönetim sistemi standartları çerçevesinde Alo 185 çağrı merkezi, TSE yetkilileri tarafından incelendi. Yapılan inceme sonucunda müşteri iletişim merkezleri belgelendirme tetkiki başarıyla tamamladı.