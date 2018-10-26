MESKİ personeli sağlık kontrolünden geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nde çalışan personel, sağlık kontrolünden geçirildi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince MESKİ Personel A.Ş. çalışanlarına yönelik gezici sağlık aracı ile sağlık taramaları tamamlandı. Çalışanların karaciğer, böbrek ve kan değerlerine ilişkin kan tetkikleri, işitme düzeyinin tespiti için odyometri testi, solunumu değerlendirmek için ise solunum fonksiyon testi ve akciğer filmi çekimleri yapıldı.

Konuyla ilgili MESKİ'den yapılan açıklamada, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 11-24 Ekim tarihleri arasında tüm ilçelerimiz dahil olmak üzere, hizmet birimlerimizde bulunan yaklaşık bin 700 çalışanımız sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Tüm MESKİ yerleşkelerini kapsayacak şekilde belirli noktalarda yürütülen taramalarla iş sağlığı ve güvenliği anlayışının yükseltilmesi hedeflenmektedir” denildi.