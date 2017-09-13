Çukurova Belediyeler Birliği Yerinde Hizmet Projesi kapsamında, Çukurova Belediyeler Birliği işbirliğinde MESKİ Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim, Hüseyin Soylu tarafından verildi. MESKİ personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak ve personeli bilinçlendirmek amacı ile düzenlenen eğitim, anlatım ve karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriğini ise bütçenin tanımı, bütçe işlemleri, belediyelerde bütçe yönetimi, performansın tanımı, performans yönetimi, performansı belirleyen faktörler, performans göstergeleri ve benzeri konular oluşturdu.

Eğitimin sonunda katılımcılar anket formları doldurdu. Çukurova Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen eğitimin konularını içeren çok sayıda bilgi kitapçığı da katılımcılara dağıtıldı.