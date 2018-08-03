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03 Ağustos 2018 17:11

MESKİ sezonu antrenmanla açtı

Mersin Süper Amatör Ligde Mücadele Eden Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor, 2018-2019 sezonunu yaptığı ilk antrenmanla açtı.

MESKİ sezonu antrenmanla açtı

03 Ağustos 2018 17:11


Mersinli Ahmet Stadı’nda yapılan sezon antrenman öncesi Kulüp Başkanı Baha Günhan Güngördü, teknik ekip ve futbolcularla toplantı yaptı. Güngördü, takıma güvendiklerini ve başarılı bir sezon geçireceklerini söyledi. Bu sezon genç bir ekiple mücadele edeceklerini kaydeden Güngördü, "Süper amatörde mücadele eden bütün kulüpler yeni sezon için geçen sezona göre daha güçlendiler. Biz de teknik ekibimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.


Yapılan konuşmanın ardından futbolcular teknik direktör Okan Küçük yönetiminde düz koşu ile antrenmana başladı. Ardından açma-germe hareketleri yapan futbolcular 2 saat çalışmanın sonundan ilk idman sona erdi.




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