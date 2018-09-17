MESKİ, Su ve Su Teknolojileri Fuarı'na katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'da bu yıl ikincisi düzenlenen Su ve Su Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Altınpark EXPO Center'da düzenlenen Su ve Su Teknolojileri Fuarı'nda stant açtı. Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı organizasyona, MESKİ Genel Müdürlüğü dışında Eskişehir, Bursa, Kayseri, Tekirdağ ve Hatay'dan ilgili kurumlar da katıldı.

Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması, su tasarrufunun sağlanması, atık suların arıtımı ve suyun yeniden kullanılması ile ilgili altyapı ve teknolojilerinin tanıtıldığı fuarda MESKİ, Mersin'in atık sulardan kaynaklanan kirlilikten arındıran atıksu arıtma tesisleri, atıksu arıtımı, suyun yeniden kullanımı ve bünyesinde kullanılan teknolojik gelişmeleri sergiledi. Fuarda vatandaşların yanı sıra belediyelere bağlı birçok su ve kanalizasyon idaresi yetkilileri ve özel firma yetkileri, MESKİ'nin standına yoğun ilgi gösterdi.

MESKİ Artıma Tesisleri Daire Başkanlığı personeli Halil Ağırbaş, ikincisi düzenlenen fuarda, kurumun yapmış olduğu yenilikleri ve çalışmaları, katılımcılarla paylaştı. Ağırbaş, "Torosların suyunu Berdan Barajı'ndan en sağlıklı şekilde Mersin haklına sunmaktayız. Çok fazla teknoloji gerektirmeden, doğal yapısını bozmadan suyu halkın hizmetine sağlıklı bir şekilde içilebilecek halde vermekteyiz ve bundan da Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak gurur duymaktayız" dedi.