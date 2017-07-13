MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Tarsus’un birçok farklı noktasında yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Açıklamada, “Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde sürdürdüğümüz yağmur suyu hattı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Tarsus ilçesinin Kırklarsırtı, Akşemsettin Mahalleleleri ve Genç İzzet, Veysel Çavuş, Celal Bayar Caddelerinde 300 ve bin 600 milimetre çaplarında yaklaşık 4 bin 548 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecektir. Belirlenen noktalara yağmur suyu ızgaraları yapılacaktır. Yapılan yağmur suyu hattı çalışmaları ile ilçenin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirilecektir. Mersin’in tüm ilçelerini daha yaşanılabilir birer yerleşim birimi haline getirebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz” denildi.