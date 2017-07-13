Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 10:34

MESKİ, Tarsus’ta yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Tarsus ilçesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

MESKİ, Tarsus’ta yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı

13 Temmuz 2017 10:34


MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Tarsus’un birçok farklı noktasında yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Açıklamada, “Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde sürdürdüğümüz yağmur suyu hattı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Tarsus ilçesinin Kırklarsırtı, Akşemsettin Mahalleleleri ve Genç İzzet, Veysel Çavuş, Celal Bayar Caddelerinde 300 ve bin 600 milimetre çaplarında yaklaşık 4 bin 548 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecektir. Belirlenen noktalara yağmur suyu ızgaraları yapılacaktır. Yapılan yağmur suyu hattı çalışmaları ile ilçenin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirilecektir. Mersin’in tüm ilçelerini daha yaşanılabilir birer yerleşim birimi haline getirebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:26
  • Öğle :12:58
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!