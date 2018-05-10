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10 Mayıs 2018 12:49

MESKİ’de ’Bilgi Güvenliği Sistemi’ tetkiki tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü personellerinin, vatandaş ve paydaş şikayetlerini daha etkin yönetmek, beklentilerin karşılama oranını artırmak amacıyla aldığı, ’Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ birinci gözetim tetkikinin tamamlandığı bildirildi.

MESKİ’de ’Bilgi Güvenliği Sistemi’ tetkiki tamamlandı

10 Mayıs 2018 12:49


MESKİ’den yapılan açıklamada, ’ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin’, işletmelerde risk değerlendirme metodolojisinin yerleşmesine, risk değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ve risk işleme planlarının hazırlanmasına olanak sağladığı kaydedildi. MESKİ’nin, bilgiyi bir sistem sayesinde korumak amacıyla ’27001 Bilgi Güvenliği Sistemini’ kurduğu ve diğer yönetim sistemleriyle entegre bir biçimde sürekliliğini sağladığı belirtildi. Bu kapsamda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından birinci gözetim tetkiki yapıldığı ve belgenin devamlılığına karar verildiği aktarıldı.




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