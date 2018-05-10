MESKİ’den yapılan açıklamada, ’ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin’, işletmelerde risk değerlendirme metodolojisinin yerleşmesine, risk değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ve risk işleme planlarının hazırlanmasına olanak sağladığı kaydedildi. MESKİ’nin, bilgiyi bir sistem sayesinde korumak amacıyla ’27001 Bilgi Güvenliği Sistemini’ kurduğu ve diğer yönetim sistemleriyle entegre bir biçimde sürekliliğini sağladığı belirtildi. Bu kapsamda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından birinci gözetim tetkiki yapıldığı ve belgenin devamlılığına karar verildiği aktarıldı.