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23 Aralık 2017 10:15

MESKİ’de telefonla fatura ödeme dönemi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), abonelerin ‘Alo 185’ çağrı merkezi hattını arayarak telefonla fatura ödeme dönemini başlattı.

MESKİ’de telefonla fatura ödeme dönemi başladı

23 Aralık 2017 10:15


MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Mersin’in 13 ilçesi ve 805 mahallesine resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 7/24 kesintisiz hizmet vererek abonelerin su arıza, kanalizasyon arıza, kaçak su ihbarı gibi konularda bildirimlerini yapabildiği ‘Alo 185’ hattı ile artık faturalarını da ödeyebilecekleri belirtildi. Abonelere fatura ödemelerinde büyük bir kolaylık sağlayacak olan yeni uygulamaya göre, aboneler MESKİ fatura ödeme noktalarına gitmeden Alo 185 Çağrı Merkezi’ni arayarak borçlarını sorgulayabilecekler, faturalarını güvenli ve kolay bir şekilde ödeyebilecekler.


Ödemelerini telefonla gerçekleştirmek isteyen aboneler, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 185 veya 444 8 185 numaralı hatları aradıktan sonra abone numaraları ve kredi kartı bilgileriyle ödeme yapabilecekler.


MESKİ açıklamasında, “Vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet vermek için proje aşamasından uygulama aşamasına kadar çalışmalarımızda teknolojiyi etkin olarak kullanıyoruz. Yaptığı hizmetlerle vatandaş memnuniyetini göz önünde bulunduran Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini iyileştirmeye devam edecektir. Telefonla fatura ödeme uygulamamız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” denildi.




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