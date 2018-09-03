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03 Eylül 2018 10:31

MESKİ’den 3 mahalleye 32 kilometrelik kanalizasyon hattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş, Bekirde ve Civanyaylağı mahallelerine yaklaşık 12 milyon lira sözleşme bedelli 32 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırıyor.

MESKİ’den 3 mahalleye 32 kilometrelik kanalizasyon hattı

03 Eylül 2018 10:31


Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MESKİ, Akdeniz ilçesinin Dikilitaş, Bekirde ve Civanyaylağı mahallelerinin yıllardır süregelen kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturacak çalışmalara başladı. MESKİ Genel Müdürlüğü yaklaşık 12 milyon liralık sözleşme bedelli projesi ile muhtelif çaplarda yaklaşık 32 kilometre kanalizasyon hattı, 670 adet kanalizasyon muayene bacası ve bin 800 adet kanalizasyon parsel bacası yapımı gerçekleştirilecek. Yılların kanayan yarası olan mahallelerin kanalizasyon sorununu çözeceklerini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Akdeniz ilçesinde su ve kanalizasyon konusunda önemli alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Dikilitaş, Bekirde ve Civanyaylağı mahallelerinde yıllardır çözülemeyen bir kanalizasyon sorunu vardı. MESKİ tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmalarının ardından mahallelerimiz yıllardır beklediği kanalizasyon hattına kavuşmuş olacak. 2019 yılı Haziran ayında tamamlanması öngörülen çalışmaların ardından bölgeden toplanacak atıksuların tamamı yerleşimin güney doğusundaki mevcut kanalizasyon bacasına bağlanacaktır. Mevcut hat ile de atıksuların Karaduvar Atıksu Arıtma tesisine iletimi sağlanacaktır" dedi.


Kocamaz ayrıca, Mezitli ilçesi batı havzası 2. kademe kanalizasyon yapımı, Deniz Mahallesi Gazipaşa caddesi yağmursuyu hattı yapımı, Toroslar İlçesi Karaisalı Mahallesi kanalizasyon inşaatı yapımı, Tarsus içesi Pamuklu-Eshabı Kehf grubu üçüncü kısım içmesuyu isale hattı yapımı ile Anamur ilçesi Ören Mahallesi kanalizasyon hattı yapımı işlerinde yüklenici firmalara yer teslimi yapıldığını, yakın zaman da çalışmalara başlanılacağını kaydetti.




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