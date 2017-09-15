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15 Eylül 2017 11:29

MESKİ’den "Bütçe ve Performans Yönetimi Eğitimi"

Çukurova Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Bütçe ve Performans Yönetimi Eğitimi’ düzenlendi.

MESKİ’den

15 Eylül 2017 11:29


Çukurova Belediyeler Birliği Yerinde Hizmet Projesi kapsamında düzenlenen eğitim, MESKİ Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinden çok sayıda personelin katılım sağladığı eğitimi, Hüseyin Soylu verdi. MESKİ personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak, farkındalık yaratmak ve personeli bilinçlendirmek amacı ile düzenlenen eğitim, anlatım ve karşılıklı soru cevap şeklinde yapıldı. Eğitimin içeriğini, bütçenin tanımı, bütçe işlemleri, belediyelerde bütçe yönetimi, performansın tanımı, performans yönetimi, performansı belirleyen faktörler, performans göstergeleri ve benzeri konular oluşturdu.


Eğitimin sonunda katılımcılar, anket formları doldurdu.




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