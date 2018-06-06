Mersin merkez ve ilçelerinde eğitimler, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ile ilk yardım konularında verildi.