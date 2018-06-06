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06 Haziran 2018 11:02

MESKİ’den ’iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince personele "iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi" verildi.

MESKİ’den ’iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’

06 Haziran 2018 11:02


Mersin merkez ve ilçelerinde eğitimler, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ile ilk yardım konularında verildi.




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