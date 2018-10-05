MESKİ'den TÜBİTAK projesine destek

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Uygulamaları çerçevesinde desteklenen 'Doğanın Öyküsü' projesi ersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (MESKİ) İdaresi Genel Müdürlüğü'nden destek geldi.

MESKİ, bünyesinde faaliyet gösteren Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'ne Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir İlçelerinde öğrenim gören 10. sınıf öğrencilerinden 30 kişilik bir grup ve proje araştırmacıları teknik gezi düzenlendi. Doğayı okumak, görmek, içselleştirmek, doğada gördükleriyle hayal dünyasını beslemek, doğadaki uyumu kavramak, öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini geliştireceğinin düşünüldüğü projede, alanında uzman eğitmenlerle doğa gezileri, kuş gözlemi, atölye çalışmaları, yaratıcı yazma, resim, müzik gibi etkinlikler yapıldı. Tesiste yapılan bilgilendirmede yapılan iş ve işlemler ve proses detaylarıyla anlatıldı.

Tesis yetkilileri tarafından, atık su arıtımı, enerji üretimi, çamur bertarafı ve solar kurutma üniteleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Geziden oldukça memnun kalan öğrenciler ve proje yürütücüleri "Karaduvar Atıksu Arıtma tesisi hakkında son derce önemli bilgi sahibi olduk. Ayrıca tesisin elektrik ihtiyacının büyük kısmının tesisteki işlemler sonucu oluşan arıtma çamurunun değerlendirilerek üretilen yeşil enerji ile karşılanması, bu sayede fosil yakıt tüketiminin ve karbon salınımının da azaltılması, ayrıca Türkiye'de ilk solar kurutma ünitesinin söz konusu tesiste olması dikkatimizi çekti. Bunun yanı sıra tesisin çıkış suyu kirlilik yükününde çok düşük olması özellikle Akdeniz kıyılarının temizliği açısından büyük önem taşımaktadır. Tesis hakkında aldığımız bilgiler ve tesisin yerinde görülmesi bizler için çok faydalı oldu" dedi.