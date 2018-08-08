MESİ’den yapılan açıklamada, ’7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ kapsamında su borcu bulunan tüm gecikmiş borçlara yönelik olarak getirilen yapılandırma fırsatında başvuru tarihinin 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Abonelere su borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık getiren bu düzenlemede, ödemeleri peşin yapmaları halinde feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Yasa ile vade tarihi 31 Mart 2018 ve öncesi olan tüm gecikmiş borçlar yapılandırılabilecek, peşin ödemelerde gecikme zammı yerine hesaplanan Yurtiçi ÜFE oranında yüzde 90 indirim yapılacaktır. Taksitler halinde ödemek isteyenlerin ise 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor. Yapılandırılan borçların faizleri silinerek, taksit süresine göre hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları ile bulunacak tutar ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Abonelerimiz borçlarının yapılandırılmasından faydalanabilmek için tanınan başvuru süresi 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı" denildi.