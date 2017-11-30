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30 Kasım 2017 16:53

MESKİ’nin 2018 yılı bütçesi 683 milyon lira olarak kabul edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı bütçesi 683 milyon lira olarak kabul edildi.

MESKİ’nin 2018 yılı bütçesi 683 milyon lira olarak kabul edildi

30 Kasım 2017 16:53


MESKİ Genel Müdürlüğü’nün Olağan Genel Kurulu’nun ikinci birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, MESKİ Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Performans Programı, MESKİ Genel Müdürlüğü 2018-2020 Dönemi Bütçe Tasarısı ve 2018 Mali Yılı Ücret Tarifesinin de aralarında yer aldığı Plan ve Bütçe Komisyon Raporları görüşülerek karara bağlandı. Genel kurulda, 2018-2020 dönemi bütçe tasarısında yer alan 2018 yılı bütçesi 683 milyon lira olarak onaylandı.


MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2560 ve 2872 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2018 yılı ücret tarifesinde, mesken abonesi türlerinde Mersin merkezde su ve atıksu fiyatının 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile 4,15 TL’den, Anamur’da 3,55 TL’den, Aydıncık’ta 3,55 TL’den, Bozyazı’da 3,55 TL’den, Erdemli’de 3,97 TL’den, Silifke’de 3,97 TL’den, Çamlıyayla’da 3,97 TL’den, Gülnar’da 3,97 TL’den, Tarsus’ta 3,97 TL’den ve Mut’ta 2,51 TL’den başlatılarak uygulanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurul üyelerinin oyları ile kabul edildi.


Başkan Kocamaz, gündem maddelerinin hepsinin oybirliği ile kabul edilmesinden dolayı Genel Kurul Üyelerine teşekkür ederken, MESKİ Genel Müdürlüğü’nün yeni bütçesinin Mersinlilere hayırlı, uğurlu olmasını diledi.




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