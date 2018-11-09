MESKİ'nin 2019 yılı bütçesi 723 milyon lira

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı bütçesinin 723 milyon lira olduğu bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, kurumun kasım ayı olağan genel kurul ikinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapıldı. Gündemde bulunan konuların görüşülüp karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, yoklama ve bir önceki toplantı tutanağının özetinin okunarak oylanmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

MESKİ'nin, 2019-2021 dönemi bütçe tasarısında yer alan 2019 yılı bütçesi, 723 milyon lira olarak kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, gündem maddelerinin hepsinin oybirliği ile kabul edilmesinden dolayı genel kurul üyelerine teşekkür ederken, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yeni bütçesinin Mersinlilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.