Mersin genelindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu ile ilgili eksikleri tek tek gidermeye devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ilçesi, Akbelen Bulvarının doğu ve batısına uzanan 228. cadde ve çevresindeki bölgede, yağışlı havalarda su taşkınlarını önlemek amacıyla yürütülen yağmursuyu çalışmasını tamamladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen program dahilinde Toroslar ilçesinde yağmursuyu çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde yağmur suyu drenaj hatları, mevcut hatların bakım, onarım ve temizliğine devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.