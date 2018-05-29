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29 Mayıs 2018 11:28

MESKİ’nin alt yapı çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesinde sürdürdüğü alt yapı çalışmaları kapsamında yeni bir yağmursuyu hattı yapımını gerçekleştirdi.

MESKİ’nin alt yapı çalışmaları devam ediyor

29 Mayıs 2018 11:28


Mersin genelindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu ile ilgili eksikleri tek tek gidermeye devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ilçesi, Akbelen Bulvarının doğu ve batısına uzanan 228. cadde ve çevresindeki bölgede, yağışlı havalarda su taşkınlarını önlemek amacıyla yürütülen yağmursuyu çalışmasını tamamladı.


MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen program dahilinde Toroslar ilçesinde yağmursuyu çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde yağmur suyu drenaj hatları, mevcut hatların bakım, onarım ve temizliğine devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.




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