Yeni araçlarla birlikte MESKİ’nin araç filosu 535’e yükseldi.

MESKİ tarafından özellikle ilk müdahale aracı olarak kullanacak olan yeni araçlar Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törende tanıtıldı. Başkan Kocamaz, törende yaptığı konuşmada, büyükşehir yasası ile hizmet alanlarının 13 ilçeye çıktığını ve yaklaşık 2 milyon nüfusa hizmet verdiklerini söyledi. Bu kadar geniş bir alana hizmet vermek için kendilerini yenileme, çağ dışı kalmış eski araçları bir an evvel belediyeden uzaklaştırma ve yeni, modern araçlarla takviyeler yapma gayretiyle hareket ettiklerini belirten Kocamaz, “Göreve geldiğimizde MESKİ’de 11 yıllık, hantallaşmış, sorunlara anında cevap veremeyen, teknolojiyle uyum sağlayamayan eski araçlar vardı. Bunların toplam sayısı 96’ydı. Göreve geldiğimiz 2014 Nisan ayından yıl sonuna kadar bunların sayısını 237’ye çıkardık. 2015 yılında 382’ye çıktı araç sayımız. 2016 yılında 472’ye ve 2017 yılında ise 535 araca çıkardık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 3,5 yılda iş makinaları, itfaiye araçları, hizmet araçları, toplu taşıma araçları dahil olmak üzere MESKİ ile beraber toplamda bin 372 aracı filomuza ekledik. Gerçekten bu bir rekor. Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi var ve bunların içerisinde iddia ediyoruz ki, hiç birisi bu kadar kısa sürede bu rakama ulaşamamıştır” dedi.

“Araçlara toplamda yaklaşık 10 milyon lira bedel ödendi”

Yeni alınan araçların hizmet alanları hakkında da bilgi veren Kocamaz, “Bu araçların 10 adedi içme suyu hatları bakım onarım aracı, 5 adedi 8 metreküplük kanal açma ve temizleme aracı, 5 adedi 12 metreküplük kanal açma ve temizleme aracı, 1 tanesi mobil arıza ve bakım aracı, 1 tanesi gezici laboratuvar aracı, 2 tanesi arazi tipi kamyonet ve 2 adet panelvan araçtan oluşuyor. Bu araçlar, arızalara çok yönlü müdahale edebilme özelliği, araçların içerisinde bulunan bakım, onarım araçları sayesinde gittiği yerde birden fazla olaya müdahale edilebilecek. Hidrolik tahrikli bakım onarım araçları sayesinde çalışanlarımızın iş güvenliği daha da arttı. Şu anda burada gördüğünüz araçlara toplamda yaklaşık 10 milyon lira bedel ödendi” diye konuştu.

Kocamaz daha sonra tören alanında bulunan araçlarda inceleme yaptı.