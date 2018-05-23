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23 Mayıs 2018 12:02

MESKİ’nin gezici su analiz aracı ilgi odağı oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, içme sularını yerinde ve hızlı bir şekilde analiz etmek için bünyesine kattığı gezici su analiz laboratuvar aracı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

MESKİ’nin gezici su analiz aracı ilgi odağı oldu

23 Mayıs 2018 12:02


MESKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı laboratuvar analiz ve teknik ekibi, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde, okullarda ve ibadethanelerde içme sularını yerinde inceleyerek analizini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda birçok özel ve devlet okulu öğretmenleri ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği araçta, laboratuvar görevlileri tarafından içme suyu parametreleri hakkında araç içerisinde analiz süreçleri anlatılarak, vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor. Gezici Su Analiz laboratuvarı aracı ve ekibi geçtiğimiz günlerde, Mut ilçesindeki, Karacaoğlan Meydanında ve semt pazarında içme suyu numunelerinin yerinde analizleri gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara içme suyunun kalitesi ve kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapan araç ve teknik ekip vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.




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