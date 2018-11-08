MESKİ'nin Kasım Ayı Genel Kurulu yapıldı

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının birinci birleşimi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, yoklama ve bir önceki toplantı tutanağının özetinin okunarak oylanmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Geçici işçi vize cetvelleri, kadro derece değişiklik cetvelleri, MESKİ Genel Müdürlüğü içmesuyu kaynaklarının ticari amaçla kiralanması ve denetimine ilişkin yönetmelik taslağı, 2019 mali yılı performans programı tasarısı, 2019-2021 dönemi bütçe tasarısı, 2019 mali yılı ücret tarifesi tasarısı ile ilgili maddeler genel kurul üyelerinin oyları ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin son maddesi olan dilek ve temineler bölümünde ardından komisyona havale edilen konuların görüşülüp karara bağlanması için 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 10:00' de yeniden toplanmak üzere oturuma son verildi.