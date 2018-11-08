İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MESKİ'nin Kasım Ayı Genel Kurulu yapıldı

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının birinci birleşimi yapıldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının birinci birleşimi yapıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, yoklama ve bir önceki toplantı tutanağının özetinin okunarak oylanmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.


Geçici işçi vize cetvelleri, kadro derece değişiklik cetvelleri, MESKİ Genel Müdürlüğü içmesuyu kaynaklarının ticari amaçla kiralanması ve denetimine ilişkin yönetmelik taslağı, 2019 mali yılı performans programı tasarısı, 2019-2021 dönemi bütçe tasarısı, 2019 mali yılı ücret tarifesi tasarısı ile ilgili maddeler genel kurul üyelerinin oyları ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.


Gündemin son maddesi olan dilek ve temineler bölümünde ardından komisyona havale edilen konuların görüşülüp karara bağlanması için 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 10:00' de yeniden toplanmak üzere oturuma son verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.