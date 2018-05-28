Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde, gündeminde bulunan konuların görüşülerek karara bağlanması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, yoklama ve bir önceki toplantı tutanağının özeti okunarak oylama yapıldı. Oylamanın ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan ’Kadro Derece Değişiklik Cetveli, 2017 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’na ek ödenek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporları, genel kurul üyelerinin oyları ile kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünden sonra oturuma son verildi.